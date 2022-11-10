Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde bahçelerde doğal olarak yetiştirilen armutlar, geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde bahçelerde doğal olarak yetiştirilen armutlar, geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Kış aylarında birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti armut pekmezi yapımı başladı. Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde bahçelerde kendiliğinden yetişen armutların pekmezi bu dönemlerde kazanlarda kaynıyor. Belirli aşamalardan geçirilerek pekmez haline getiriliyor.

Bahçelerindeki ağaçlarda yetişen armutları toplayarak, belirli aşamalardan geçirdiklerini ve pekmez haline getirdiklerini söyleyen Gülay Bostan, “Kış ayları yaklaşırken mis gibi havaya sahip yeşilin her tonuna doyuran köylerimizde yetişen armutların bu dönemlerde pekmezlerini yapıyoruz. Farklı armut çeşitlerinden yapılması mümkün olan armut meyvesinin olgunlaşmış olanlarından seçilmesi daha lezzetli bir pekmez olmasını sağlıyor. Olgunlaşmış olan armutları önce toplayarak yıkıyoruz. Daha sonra bir kez kaynatılarak yumuşatıyoruz ve yumuşayan armutların ezilmesiyle oluşan armut suyu posasından ayrılarak geniş tavada yavaşça pekmez kıvamına gelene kadar pişiriyoruz” dedi.