Sinop’ta dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Sinop Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların iyi niyetlerini, dini ve vicdani duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Uğur Mumcu Meydanı’nda ve Kapalı Pazaryeri’nde dilencilik yapan şahıslar Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden çıkan para belediye encümeni kararı ile kamuya geçirilirken, şahıslara Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu 33. Maddesi gereği idari para cezası uygulandı.