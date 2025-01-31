Sinop’ta İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında, Aile Hekimliği Dijital Entegrasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu ve sağlık kurumları yöneticileri katılım sağladı.

Toplantıda, sistemin işleyişi ve vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar Uzm. Dr. Selim Güler tarafından yapılan sunum ile detaylandırıldı. Bu dijital entegrasyon sayesinde hastalar gereksiz zaman kaybı yaşamadan sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilecek. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen aile hekimliği dijital entegrasyon sistemi, 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan önemli bir sağlık hizmeti dönüşümünü içeriyor. Bu sistem sayesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler ile dijital olarak entegre edildi. Bu sistem, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak daha etkin, hızlı ve güvenli bir sağlık yönetimi sağlamayı amaçlıyor.

Yeni sistem ile birlikte;

Aile hekimleri, hastaları için tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Hastalar, hastaneye giderek poliklinik kaydı yaptırmadan doğrudan tetkiklerini yaptırabilecek.

Tetkik sonuçları, aile hekimleri tarafından dijital ortamda anında görüntülenebilecek.