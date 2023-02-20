Sinop Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler, depremzede vatandaşların evlerinde ve yurtlarında kullanmaları için nevresim takımı üretiyor.

Sinop Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler, depremzede vatandaşların evlerinde ve yurtlarında kullanmaları için nevresim takımı üretiyor.

Sinop Valiliği Halk Eğitim Merkezi dikim atölyesinde usta öğreticiler ve kursiyerler, deprem bölgesindeki evlerinden olan vatandaşların barındığı farklı evlerde kullanabilmeleri amacıyla için çarşaf ve nevresim üretiyor. Günlük ortalama 100 ila 150 adet ürün hazırlanırken, ilk etapta bin adet üretim yapılması planlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi’nde nevresim dikimi yapan Melek Akpınarlı, afetzedelere bir nebze yardımda bulunmak amacıyla kaldıkları evlerinde ve yurtlarda kullanabilecekleri temiz nevresimler ürettiklerini belirtti.

Üretimde çok hassas çalıştıklarını ifade eden Fatma Eren, “Kumaşın bir parçası bile çok değerli, çünkü biz kumaşın bir parçasını bile ziyan edersek vebal altında kalırız ve kendimizi çok sorumlu hissederiz. Bunun için en ince şekilde ölçülerek biçilerek dikime hazırlanıyor. Önce kumaşlarımızı açıyoruz, kesimden geçiyor sonra dikime veriyoruz. İlikler açılıyor, ben de düğmelerini dikiyorum. Sonra kalite kontrolden geçiyor, temizlenip ütülenip paketleniyor” dedi.

"Amacımız ilk etapta bin adet"

Sinop Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun, “Valimiz ve eşleri hanımefendinin himayelerinde başlatmış olduğumuz polar ve nevresim dikim işleri yapıyoruz. Amacımız ilk etapta bin adet nevresim takımı dikmek ve bunu deprem bölgesine göndermek. Bunların büyük bölümü çift kişilik olacak, bir miktar da tek kişilik olarak üretiyoruz. Bunlarında polar kumaşından alt üst eşofman takımı yapmayı planlıyoruz, ayrıca Kılıçlı köyündeki kursumuzda da kilim üretiyoruz. Şu ana kadar 24 adet kilim gönderdik, bundan sonra da yapılan kilimleri en kısa zamanda göndermeyi planlıyoruz” diye konuştu.