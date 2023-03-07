Sinop’ta yurtta misafir edilen depremzede kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması düzenlendi. Etkinlikte çeşitli oyuncaklar dağıtılan çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlenceli danslar oynadı.

Sinop’ta yurtta misafir edilen depremzede kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması düzenlendi. Etkinlikte çeşitli oyuncaklar dağıtılan çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlenceli danslar oynadı.

Sinop Belediyesi ve Sinop Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan deprem bölgesinden gelerek misafir edilen kadınlar ve çocuklara yönelik kutlama düzenlendi. Çocukların yüzlerinin renk renk boyandığı etkinlikte, pasta kesiminin ardından çocuklarla eğlenceli dans gösterileri düzenlendi.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla burada sizlerle birlikte vakit geçirmek istedik. Ortam çok güzel, çocuklarımız da çok güzeller. Bütün kadın arkadaşlarımızın kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Karanfil takdim edilen depremzede kadınlar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.