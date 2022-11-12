İçişleri Bakanlığı tarafından Düzce depremi yıldönümünde ‘Çök, kapan, tutun’ sloganıyla başlatılan deprem tatbikatında uygulanan senaryo Sinop’ta bir kafede görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Düzce depremi yıldönümünde ‘Çök, kapan, tutun’ sloganıyla başlatılan deprem tatbikatında uygulanan senaryo Sinop’ta bir kafede görüntülendi.

Düzce depreminin 23. yıldönümünde İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı’nın yürüttüğü ‘Çök, kapan, tutun’ sloganı verilen deprem tatbikatı, Sinop’ta bir kafede yapıldı. Tatbikata Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 18.57’yi gösterdiğinde yapılan anonsla birlikte tüm vatandaşlar masaların altına, çalışanlar ise tezgahın arkasına ellerini başının üzerine koyarak çökme pozisyonu aldı. Tatbikat sonrasında Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından başta Düzce depreminde olmak üzere tüm depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirten Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Bugün, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. yıldönümü. Düzce başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu yüzyıl sel ve afetlerin bol olduğu işaretini veriyor. Bu nedenle insanlardaki afet bilincini geliştirmek, duyarlılığını arttırmak amacıyla bugün 18.57 Düzce depremi yıldönümünde ‘Çök, kapan, tutun’ tatbikatı yaptık. Hep birlikte gördük ki insanlarımız duyarlı. Küçücük bebekler bile ‘Çök, kapan, tutun’ diyor. Bu konuda güzel bir bilinç oluşturulmuş” diye konuştu.