Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Komandoların tüfekli gösterisi ve tören geçişinde renk renk süslenen araçlar ilgiyle izlendi.

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Komandoların tüfekli gösterisi ve tören geçişinde renk renk süslenen araçlar ilgiyle izlendi.

Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Törende komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış topladı. Tören geçişinde kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnaflar da kendi süsledikleri araçlarla geçişe katıldı. Renk renk süslenen araçlar ilgiyle izlendi.

Törende günün anlam ve önemi konuşmasını yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatıp, 29 Ekim 1923’te de ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun irade olan Cumhuriyet iradesidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün Cumhuriyet projesi, devletin şekliyle ilgili bir değişim olmanın ötesinde, daha büyük bir değişime tekabül etmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin kurulduğu günden bugüne büyük gelişmeler kat ettiğini ve bu gelişmelerin devam edeceğini vurgulayan Vali Karaömeroğlu, “Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde yani 2023’te dünyanın en büyük ve en güçlü ülkeleri arasında ki yerimizi almak çok da uzak bir hedef değildir. Bugünün anlam ve önemine binaen yapmamız gereken şey, hem sahip olduğumuz değerlerin muhasebesini yapmak, hem de ileriye doğru bakmaktır. Bugün, her zamankinden daha çok çalışmaya, özgüvene, milli birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okudu, gösteri gruplarının yaptığı halk oyunları ve spor gösterileri beğeni topladı. Düzenlenen tören geçişinde okulların ardından elleri üzerinde yürüyen sporcu öğrenci, kurumların bayraklarla süslediği resmi araçlar ve çeşitli meyvelerle donatılmış manav aracı büyük alkış aldı.