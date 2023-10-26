Sinop İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş, saat 10.00’da okul önünden başladı. 48 öğrenci ve velilerin katıldığı yürüyüşte öğrenciler marşlar ve şiirler eşliğinde aşıklar ve Atatürk Caddesi’nden geçerek Sinop Valiliği önüne geldi. Sinop Valiliği önünde, Cumhuriyet’in ilan edildiği günü canlandıran öğrenciler, 29 Ekim 1923 tarihli temsili gazeteyi Vali Yardımcısı Ali Osman Bulut ve vatandaşlara takdim etti. Ardından Cumhuriyet’in ilan edildiği zorlu yılları canlandıran öğrenciler, o yıllara ait kağnı arabasını Atatürk Caddesi’nde sürerek o zorlu günleri yeniden canlandırdı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş büyük takdir toplarken veliler, Cumhuriyet’in 100. yılında böyle bir etkinliğin yapılmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler.