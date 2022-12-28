Sinop Kent Konseyi’nin düzenlediği ‘Bir Dilek Bin Mutluluk Projesi’yle, yılbaşında isteklerini bir kâğıda yazarak kent meydanındaki kutuya atan çocuklar hediyelerine kavuştu.

Sinop Kent Konseyi’nin düzenlediği ‘Bir Dilek Bin Mutluluk Projesi’yle, yılbaşında isteklerini bir kâğıda yazarak kent meydanındaki kutuya atan çocuklar hediyelerine kavuştu.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Sinop Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, çocuklar ve velileri katıldı. Yeni yıl dolayısıyla istedikleri oyuncak ve hediyeleri isimleriyle birlikte kâğıda yazarak kent meydanına yerleştirilen kutuya atan çocuklar, hayal ettikleri hediyelerine kavuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Yılbaşına birkaç gün kala gelenekselleştirdiğimiz etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Uğur Mumcu Meydanı’nda bir sandık oluşturduk, bu sandığa çocukların isimlerini ve istedikleri oyuncakları yazmalarını istedik. Bir nevi hediye siparişi gibi oldu. Biz de Kent Konseyi Gençlik Meclisi, TSO ve esnafımızla birlikte çocuklarımızın isteklerini yerine getirdik. 500’e yakın başvuru oldu, hepsini de mümkün olduğunca karşıladık. Burada çocuklarımıza yılbaşı hediyelerini dağıtıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ayhan genellikle çocukların yeni oluşturulan Kaykay Parkı’nda kullanabilmek için paten, kaykay, oyuncak bebek ve araba gibi isteklerinin olduğunu da sözlerine ekledi.