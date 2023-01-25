Adalet Bakanlığı’nca, çocuk tesliminin icra yolu aracılığıyla yapılmasını sonlandırmak amacıyla Sinop’ta kurulan ’Çocuk Görüşme Merkezi’ hizmete başladı. Yapılan görüşmelerden ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nca, çocuk tesliminin icra yolu aracılığıyla yapılmasını sonlandırmak amacıyla Sinop’ta kurulan ’Çocuk Görüşme Merkezi’ hizmete başladı. Yapılan görüşmelerden ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Özel İdaresi’ne ait sosyal konutlarda hizmete açılan Çocuk Görüşme Merkezi tanıtımı düzenledi.

"Ücret talep edilmeyecek"

Mahkemelerin çocuk teslimi ile ilgili verdiği infazların daha önce İcra Müdürlüğü’nce yapıldığını ancak yapılan yasal düzenleme ile Başsavcılık bünyesine verildiğini kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Bu kararların infazı sırasında çocukların psikolojik olarak etkilenmesi zaman zaman söz konusu olabiliyordu. Çocukların psikolojik olarak örselenmelerini önlemek amacıyla, 7343 sayılı Yasa ile yasal mevzuatta değişiklik yapılarak söz konusu icra dairelerinden alınarak başsavcılıklarımız bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri’ne verildi. Bizler de yapılan bu değişiklik sonrasında Çocuk Görüşme Merkezi’ni faaliyete geçirmiş olduk. Bu görüşme merkezimizde uzman pedagog ve sosyal çalışmacı arkadaşlarımızla bu kararların infazını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecek” diye konuştu.