Sinop’ta 14 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybeden ve Sinoplular arasında çevreciliği ve doğaya olan sevgisiyle tanınan Ali Alp’ın anısına 33 Sinop zeytin fidanı dikildi.

Zeytinlik Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, “Sinop, bilindiği üzere, Zeytinlik Mahallesi ile özdeşleşen ve yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan zeytinleriyle meşhurdur. Çocukluğumuzdan bu yana, özellikle Ada Mahallesi’nin Boztepe Yarımadası güney yamaçlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu biliyoruz. 1980’li yıllara kadar bu bölgede yoğun bir şekilde zeytin ağaçları bulunmaktaydı. Ancak zamanla, şehirleşme ve imar planları nedeniyle bu ağaçların bir kısmı maalesef yok oldu. Sinop zeytini, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İzmir Ege Zeytin Enstitüsü tarafından özel bir tür olarak tanımlandı ve gen bankasında koruma altına alındı. Bugün burada 33 adet zeytin ağacını toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Merhum Ali Alp’in kızı Emel Alp, babasının doğaya olan sevgisini ve emeklerini koruma çağrısında bulunarak, “Karakum yolunda diktiği fidanlardan Akliman’daki ağaçlarına kadar, onun elleriyle diktiği her fidana sahip çıkılması bizim için çok önemli. Lütfen bu emeklere zarar vermeyelim ve onun mirasını yaşatalım. Akliman’da babamın emek verdiği bir alan daha var. Orayı da koruma altına almak istiyoruz çünkü ne yazık ki ağaçlarımıza zarar verenler oluyor. Sinop’un yeşil ve mavi uyumunu koruyarak gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Bu uyumu bozmadan hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Bugün bu anlamlı projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların 33 zeytin fidanını toprakla buluşturmasıyla sona erdi.