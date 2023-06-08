Sinop’ta Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından deniz altında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan temizlik çalışmasında denizin dibinden araç lastikleri, cam şişeler, plastik takma diş, bıçak gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı. Sinop İskele Meydanı’nda yapılan temizlik çalışması sonrası konuşan Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, “Bu sene Türkiye Çevre Haftası’nın ikinci senesindeyiz. Bu hafta Sinop ilimizde Türkiye Çevre Haftası programı çerçevesinde Pazartesi gününde başlayıp Cuma gününe kadar 5 gün boyunca etkinlikler düzenledik. Bu etkinlik düzenlediğimiz 4’üncü etkinliğimiz. Dün de bisiklet sürüşüyle alakalı bir etkinlik düzenlemiştik. Tabii, aynı manzaraları tekrar 1 yıl sonra görmüş olmak bizleri rahatsız etti. Geçen sene de bu çıkarılan malzemelerle alakalı vatandaşlarımızın, halkımızın daha duyarlı davranmaları hususunda telkinlerde bulunmuştuk. Fakat gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Bizden sonraki nesiller bizim çocuklarımız bu manzarayı hak etmiyor. Çocuklarımızın bu manzaradan çıkaracağı sonuçların onlar için güzel neticeleri ulaştırmayacağı kanaatindeyim. Bu yüzden lütfen vatandaşlarımızın denizle, çevreyle alakalı hassasiyetlerini biraz daha ehemmiyet göstermesini özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak rica ediyorum. Bu seneki sloganımız ana temamız ’Temiz Deniz, Temiz Dünya’. Fakat slogana çok uygun bir manzara olmadığı kanaatindeyim. İnşallah bundan sonraki senelerde vatandaşlarımızın daha duyarlı davranarak bu manzaralara sebebiyet verebilecek bir ortamı bize yaşatmamaları kendilerinden özellikle rica ediyorum" dedi.

Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra Sinop Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.