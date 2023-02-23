Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu, binada maddi hasar meydana geldi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Boyabat ilçesi Zincirli Kuyu Mahallesi’nde bulunan 8 katlı Ulu Apartmanı’nda meydana geldi. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda apartmanın çatısına sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer binalara sıçramasını engelledi. Apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya atarken herhangi bir yaralanma olmadı.

Binanın çatı kısmında maddi hasar meydana oluştu.