Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazaya karışan her iki aracın şoförü de yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazaya karışan her iki aracın şoförü de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane Yokuşu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.’nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, yan yoldan çıkarak kavşağa girmek istediği sırada Sinop istikametine seyir halinde olan K.K.’nin kullandığı 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.