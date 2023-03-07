Sinop’un Boyabat ilçesinde çalınan 6 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi, hırsızlık şüphesi 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde çalınan 6 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi, hırsızlık şüphesi 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mart’ta Boyabat’a bağlı Gazideretabaklı köyünde bir vatandaşın beslediği 6 adet küçükbaş hayvan çalındı. Besici, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan 4 günlük iz sürümünde kulağındaki numaralardan tespit edilen koyun ve kuzular, yeniden sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 1 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.