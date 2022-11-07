Sinop’un Gerze ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ormanlık alanda çalıların arasında saklanmış 28 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ormanlık alanda çalıların arasında saklanmış 28 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca Gerze ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tespit edilen 2 şüphelinin aracında narkotik köpeği desteğiyle arama gerçekleştirildi. Ayrıca şahısların evi ile çevresinde yapılan aramalarda, ormanlık alanda çalıların arasında bir poşet içerisinde saklanmış 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.