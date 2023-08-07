Sinop’ta 26. Çakıldak Güreşleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Esenler Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen Sinop Çakıldak Karakucak Güreşleri ve Yayla Şenlikleri güreşseverleri bir araya getirdi. Birçok pehlivanın katılarak ter döktüğü güreşlerde adeta nefesler tutuldu. Sırık kebaplarının pişirildiği şenlikte kazanlar dolusu keşkek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

25 boyda 278 sporcunun katılımıyla gerçekleşen güreşlerde baş pehlivanlık kategorisinde karakucak güreşleri altın kemerli baş pehlivanı Samsunlu Yalçın Sözen birinci, Balkan şampiyonu Mehmet Can Kaya ikinci olurken, Mustafa Cebeci ile Arif Güler üçüncülüğü paylaştı. Basaltı kategorisinde ise Kemalcan Avcı birinci, Faruk Bafralı ikinci, Sadık Kuzu ve Doğancan Ergin ise üçüncü oldu.

Ayrıca güreşlerde TOKİ Şehit Fatih Erer Spor Kulübünden başpehlivanlık kategorisinde Arif Güler, başaltı kategorisinde de Kemalcan Avcı ve Faruk Bafralı, antrenörler Adil Yiğit ve Mustafa Yiğit ile birlikte toplam 25 sporcu Kulüp Başkanı Necip Tekin önderliğin de organizasyona katılarak Sinop’u ve kulübü başarıyla temsil etti. Bu arada Çalkıldak Karakucak Güreş Ağalını ise iş adamı Cahit Tarakçı kazandı.

Dernek Başkanı Enver Tabakoğlu, güreş ve şenliklere iştirak eden herkese teşekkür etti.