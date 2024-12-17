Sinop’ta gerçekleştirilen biyolojik çeşitlilik envanter balıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü tarafından "Sinop İli Biyoçeşitlilik Envanter Balıklandırma" çalışmaları kapsamında yapılan “Orman İçi Akarsularda Balıklandırma” saha çalışmaları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Özellikle orman içi akarsularda yapılan balıklandırma çalışmalarına, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Baki’nin liderliğinde periyodik olarak devam ediliyor. Bu çalışmalar, Sinop’un ekosistem dengesinin korunmasına ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.