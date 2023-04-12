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Dereceye giren okul takımlarına ve öğrenci sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Kocakaya, KYK Yurt Müdürü Ebru Yılmaz, Komiser Bekir Arslan, Spor Uzmanı Muharrem Güneş tarafından verildi.

Yıldız-genç A-B kategorisinde düzenlenen Bisiklet İl Birinciliği müsabakaları Abalı Ortaokulundan başlayarak Akliman Sahil güzergâhından devam edip ve Mahmud Kefevi Yurdunda sona erdi. Yarışmalarda yıldızlar kategorisinde Berk Boran Dağ, genç A kategorisinde Samet Yıldırım, genç B kategorisinde Nuri Erdinç Özbek birinci oldu.

Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 2022, 2023 yılı Okul Sporları Faaliyet Programı’nda yer alan Bisiklet İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

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