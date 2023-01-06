Sinop’ta faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kaçak ürünler sattığı tespit edilmesi üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 cep telefonu, 4 cep telefonu şarj adaptörü, 9 telefon kulaklığı, 17 cep telefonu şarj kablosu, 12 adet web kamera, 14 elektronik sigara, 22 elektronik sigara yedek parçası ve 379 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.