Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Eylül ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre kontrol edilen 24 bin 483 araçtan 2 bin 966 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Eylül ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre kontrol edilen 24 bin 483 araçtan 2 bin 966 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sinop’ta 2022 yılı Eylül ayında 24 bin 483 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 966 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok ceza bin 104 sürücüye hız ihlalinden kesilirken, 234 araç trafikten men edildi, 72 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Denetlenen araçlardan, bin 104 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 397 araç sürücüsüne hatalı park etmekten, 281 kişiye fenni muayene yaptırmamaktan, 204 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 70 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 86 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 195 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 72 araca mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 18 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 14 kişiye hatalı sollamadan, 6 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 519 kişiye ise diğer kural ihlallerinden ceza kesildi. Ayrıca 234 araç ise trafikten men edildi.

Eylül ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 40 adet yaralanmalı trafik kazasında toplam 56 kişi ise yaralandı, 51 adet maddi hasarlı kaza yaşandı.