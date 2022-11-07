Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’un 3 bin yıllık kültürünü yansıtan ‘Lakerda Festivali’nin 3.’sü iki yıl aranın ardından 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’un 3 bin yıllık kültürünü yansıtan ‘Lakerda Festivali’nin 3.’sü iki yıl aranın ardından 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Önceki yıllarda iki kez düzenlenen, pandemi nedeniyle de iki yıl ara verilen ‘Lakerda Festivali’, bu yıl 18-20 Kasım tarihleri yeniden düzenleniyor. En iyi lakerdayı yapma konusunda iddialı olan balıkçılar ve aşçılar, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalde büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek.

Sinop’un en önemli değerlerinden olan deniz ve balıkçılık kültürünü geliştirmeyi ve ekonomik getiriyi arttırmayı amaçladıklarını belirten Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Sinop’un en önemli özelliklerinden biri olan deniz kültürü ve balıkçılık sektörünü geliştirmek ve ekonomik yönden değerini arttırmak için 2018 yılında çalışmalara başladık. İlk yılında yarışma yaptık, sonraki yılda festival yaptık. Pandemi sebebiyle iki sene ara verdik. Bu festivalin amacı öncelikle Sinop’ta balıkçılık kültürünün geliştirilmesi ve bunun gastronomi yoluyla ekonomiye daha da getiri sağlanması” dedi.

Merakla beklenen festivalin içeriği hakkında bilgi veren Çobanoğlu, “18-20 Kasım tarihlerinde yapacağız. İçerisinde tiyatro, müzik, gösteri gibi küçük etkinliklerin ve yemek stantlarının olduğu, satışların yapılacağı yerler olacak. Küçük bir hafta sonu eğlencesi olarak da değerlendirebiliriz ama bizim için asıl önemi, elimizde var olan denizden ürettiğimiz lakerdaların doğru pazara doğru fiyatlarla ulaştırılmasını sağlamak ve geliştirmek. Sinop’ta bu yıl palamudun bol olması sebebiyle her yıldan fazla lakerda yapıldığını görüyoruz. 2018-2019’da yaptığımız çalışmaların da katkısı olduğunu görüyoruz. İnsanlarda lakerda yapma eğilimi de arttı, lakerdayı duyanlar da isteyenler de çok” diye konuştu.

Çobanoğlu, gurme dünyasından önemli isimlerin festivale katılım sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.