Sinop’un Mertoğlu köyünde başıboş köpekler bir köylüye ait 4 koyunu telef etti. Köpeklerin saldırısından kaçan genç kadının da kolu kırıldı.

Sinop’un Mertoğlu köyünde başıboş köpekler bir köylüye ait 4 koyunu telef etti. Köpeklerin saldırısından kaçan genç kadının da kolu kırıldı.

Sinop’un Mertoğlu köyü Sinop Belediyesi Mezbahası civarında sürü halde dolaşan başıboş köpekler, köylünün korkulu rüyası haline geldi. Edinilen bilgiye göre, salı günü ormanın içinden çıkan 7-8 başıboş köpek, Muharrem Kümeç’in tarlasında otlayan koyunlara saldırdı. Koyunların 4’ünü telef eden köpekleri kovalarken düşen Muharrem Kümeç’in kızı Merve Akdoğan’ın ise kolu kırıldı. Kümeç başıboş köpekler yüzünden maddi zararlarının 12 bin TL olduğunu belirtti.

Mertoğlu köyü sakini Muharrem Kümeç, “Yağmurlu bir gündü, biz evde oturuyorduk. Köpekler havlıyor ama neye havladığını anlayamadım. Bir zaman sonra bakalım dedik. Baktığımızda koyunlara saldırdıklarını gördük. 4 tane koyunumu parçaladılar, bir tanesi yaralıydı. Yaşar diye bekledik, iki gün sonra onu da kestik. Mezbaha var diye köpekler buraya salınıyor. Kimin saldığını bilmiyoruz. Mezbaha kapalı olduğu için hiçbir şey yiyemiyorlar, aç kalıyorlar. Yiyecek bir şey bulamadıkları zaman hayvanlara saldırıyorlar” dedi.

Kümeç, “Jandarmayı aramayı düşündüm muhtara sordum, o da ‘sahibi olmayan köpeği jandarma ne yapsın, boşuna meşgul etmeyelim’ dedi. Biz de boşuna meşgul etmedik. O gün 7-8 köpek vardı. Toplu halde geziyorlar” ifadelerini kullandı.

Köpekler yüzünden kolu kırılan Merve Akdoğan ise “Salı günüydü, köpekler koyunlarımıza saldırmıştı. Ben de babamla buradaydık, ikinci sefer saldırdılar. Köpekler beni kovaladı, kayıp düştüm. Bir sürü köpek vardı. Çocuklarımıza da saldırabilirler. 2 küçük çocuğum var. Birini babaannesine bıraktım, diğerini anneannesine. Ben de evde işlerimi yapamıyorum” şeklinde konuştu.

Telef olan 4 koyundan zararının yaklaşık 12 bin TL olduğunu söyleyen Kümeç, başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor.