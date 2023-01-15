Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve 60 sporcunun katıldığı ‘Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları’ sona erdi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve 60 sporcunun katıldığı ‘Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları’ sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları, 13-15 Ocak tarihleri arasında Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda düzenlendi. Kızlar ve erkekler kategorisinde oynanan grup müsabakalarına Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Sinop olmak üzere 7 il 75 sporcu öğrenci katıldı.

3 gün süren müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi ikinci ve Sinop Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde ise Ankara Pursaklar Anadolu Lisesi birinci, Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci ve Kastamonu Özel Tema Koleji üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve katılım belgesini Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu takdim etti.