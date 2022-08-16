Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ekip arkadaşlarımız Korucuk Mahallesi Sinop Merkez Kapalı Spor Salonu bölgesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent geleninde asfalt ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Korucuk Mahallesi üzerinde bulunan Sinop Merkez Kapalı Spor Salonu bölgesinde yürütülen asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sinop Belediyesi tarafından kent genelinde zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Eskişehir’de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi

Eskişehir’de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.