Sinop’ta polis ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, kentin güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, zimmet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs ile birlikte toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalanan 9 şahıstan 8’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.