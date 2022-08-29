Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncırpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.’nın kullandığı 77 BT 002 plakalı araç, önüne aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu büyükbaş hayvan telef oldu. Sürücü Hasan A., telef olan büyükbaş hayvanın kulağında küpesinin olmadığını, sahibinden şikayetçi olacağını belirtti.

Sinop’ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.