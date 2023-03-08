Sinop’un Boyabat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilendi. Yaralıyı itfaiye ekipleri ve yakınları balkondan kurtardı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilendi. Yaralıyı itfaiye ekipleri ve yakınları balkondan kurtardı.

Olay, 16.30 sıralarında Boyabat’a bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken apartmanda bulunan evler boşaltıldı. Müdahale sırasında yangın çıkan evde Özgür Köse’nin (35) bulunduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte şahsın yakınları daireye girdi. Dumandan etkilenen şahıs, itfaiye kamyonunun sepetiyle balkondan alındı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Köse, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Binada yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak evde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Dumandan etkilenen Köse’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.