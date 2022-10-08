Yangında evde yaşayan vatandaşların, itfaiye merdiveni yardımıyla evden tahliyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, evdeki eşyalar küle döndü.

Diyarbakır’da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Rıdvan Öztürk’e ait evde çıkan yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre yangın, Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 11 adresindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

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