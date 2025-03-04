Sinop’ta İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından "Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim süresince sağlık personeline, İl Ambulans Servisi Başhekimi Ferda Çalışkan, AABT Özcan Arslan, ATT’ler Deniz Yılmaz, Muzaffer Yazar ve Mustafa Bulut ile Hemşire Selda Alkan tarafından, bebek ve çocuk hastalara yönelik acil müdahale protokolleri ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim kapsamında, bebek ve çocuklarda acil olgu yönetimi, bebek ve çocuklarda solunum acilleri, şok ve tedavi yöntemleri, bebek ve çocuklarda ritim bozuklukları ve yönetimi, arrest ritimlerinin yönetimi, bebek ve çocuklarda nöbet yönetimi, bebek ve çocuklarda travma yönetimi gibi konular ele alındı. Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verildi.