Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop İl Özel İdaresi, 9 günde 10 bin 156 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirdi.

48 iş makinesi ve 116 personelden oluşan ekip, 278 köy yolunda yoğun bir şekilde çalışarak, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Zorlu hava koşulları altında yürütülen çalışmalar sırasında, 43 hastanın hastaneye nakli sağlanırken, 42 cenaze için de yol açma işlemi yapıldı. Sinop İl Özel İdaresi, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, köylere ulaşımı kesintisiz hale getirerek, acil sağlık ve defin hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağladı.