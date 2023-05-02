Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, Sinop’ta çiftçilere 80 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP), “Küçük Aile İşletmeciliğinin Geliştirilmesi İçin Sebze Fidesi Dağıtım Projesi” çerçevesinde yüzde 75 hibe ve yüzde 25’i de çiftçi katkılı olmak üzere toplam 80 bin sebze dağıtımı gerçekleştirildi.

Fide dağıtımında bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “Küçük Aile Projesini Geliştirme Projesi kapsamında ilimizdeki küçük işletmelere sebze fidesi temini yaptık. Bugün toplamda 80 bin adet fide dağıtacağız. 80 bin fide de ayın 15’inde gelecek. 60 bin fide de geçen hafta dağıttık. Toplam 220 bin adet kaliteli ata tohumdan elde edilen sebze fidesi üretimini yaptı ve çiftçilerimize yüzde 25 bedelli olarak dağıtım yapıyoruz. Yani fidenin tanesi 1 TL’ye geliyor. Çiftçilerimize 50, 60’şar adet vererek aile işletmeciliğine katkı sağlıyoruz. Fidelerin arasında domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz var” dedi.