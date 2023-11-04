Sinop’ta yaşayan 86 yaşındaki Hasan Ersoy, uzun yıllar önce öğrendiği balık ipinden pazar çantası yapma işini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor.

Sinop’ta yaşayan Hasan Ersoy, 61 yıldır pazar çantası yapıyor. Balıkçı arkadaşlarından ağ yapmayı öğrenen Ersoy, bir süre sonra bunu başka bir işe dönüştürmüş. Balık ipinden pazar çantası yapmaya karar veren Ersoy, bunu başardı. Uzun yıllar gemilerde çalışan Ersoy, yaptığı çantaları gittiği ülkelerdeki limanlarda satarak ek gelir elde etmeye başladı. Uzun süre gemilerde çalıştıktan sonra emekli olan Ersoy, ilerlemiş yaşına rağmen pazar çantası örmeye devam ediyor ve asla bırakmayacağını söylüyor. Ersoy, fileden pazar çantası yapmayı yaygınlaştırmak için bir de kurs açmış, fakat öğrencilerinin bir tanesi bile pazar çantası işini yapmadığından üzgün. Ersoy, kendi yaptığı çantaların kullanışlı olmasına dikkat çekerek herkese tavsiye ediyor.

File yapmaya başladığı yılları anlatan Hasan Ersoy yaptığı açıklamada, “File yapmayı ilk defa İstanbul Arnavutköy’de Ermeni balıkçı arkadaşlarımdan öğrendim. Ağ örmesini de 1952’de büyüklerimden öğrendim. Sonra bunu başka türlü bir şekilde çevirdik. 1962’den sonra naylon iplikler çıktı, Japonya’dan geldi. 1962’den bu tarafa 60 göz üzerine 20 kiloya kadar patates, elma, armut ve soğan alan veya karpuz koyabileceğin bir çanta yapıyorum. Sigara ve ateşe değdirmediğin sürece kullanabileceğin 9 numara kalkan ağı ipinden file pazar çantasını yapıyorum. Türkiye’nin her tarafına gittim. İspanya’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya bu çantalardan sattım. Ben gemilerde çalıştım. 2004 yılında Fransa Lion’da 30 tane bu çantadan sattım. Çok şükür hâlâ devam ediyorum” diye konuştu.

Fileden pazar çantası yapmayı yaygınlaştırmak için bir kurs başlattığını anlatan Ersoy, “2010 yılında 22 bayana kurs verdim. O kurstakilere çanta yapmayı öğrettim. Onlara 200 tane file ördürdüm. Fakat acı bir gerçek, bir tanesi bile bunu yapmıyor. Bu, temizlik sağlığımıza yardım etmiş oluyoruz. Poşet gibi kanserojen madde taşımıyor. Ne alırsan içine dolduruyor, araba ve dolmuşuna atlayıp evine tertemiz mal götürebiliyorsun” şeklinde konuştu.