Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Sinop’ta faaliyet gösteren 52 spor kulübüne 1 milyon 425 bin lira nakdi destek sağlandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törende, spora ve sporcuya her zaman destek olamaya çalıştıklarını söyledi. Bakanlık tarafından gönderilen ödeneğin kulüplere eşit miktarda dağıtıldığını ifade eden Karaömeroğlu, kentin spor alanındaki başarısının artması için çalıştıklarını kaydetti. Karaömeroğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde tüm Türkiye’de aynı saate eş zamanlı gerçekleşen spor malzemeleri tesis yatırımları spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım destek törenine hepiniz hoş geldiniz. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere sporun daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması sağlık açısından büyük bir önem taşımaktadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen spor yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sinop, sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Değerli kulüp yöneticilerimiz sporda profesyonelliğe ve başarıya ulaşmada amatör kulüplerimiz büyük önem arz etmektedir. İlimiz spor alt yapısı olarak son derece avantajlı konumdadır. Bu avantajları ilimizde katma değer olarak kullanabilirsek hem spor dallarına hem de sporcu yetiştirmede büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Bu konu da en büyük görevler sizlere düşmektedir. El birliği ile atacağımız her adım sağlıklı bir nesil yetiştirebilmesine vesile olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından amatör spor kulüplerine nakdi yardımlar teslim edildi.