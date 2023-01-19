Sinop’un Gerze ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kilonun üzerinde bonzai ile bonzai yapımında kullanılan çeşitli kimyasal ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop’un Gerze ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kilonun üzerinde bonzai ile bonzai yapımında kullanılan çeşitli kimyasal ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ürettiği ve sattığı tespit edilen bir grup şüpheli takibe alındı. Şahıslar Gerze’de trafikte seyir halindeyken durdurularak araçta ve üstlerinde arama yapıldı. Ayrıca şahısların kullandığı ikamette de arama gerçekleştiren ekipler, toplam 2,16 kilo bonzai, 8 kutu bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde, çeşitli düzenekler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.