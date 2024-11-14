Sinop’ta gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Lakerda Festivali’nin beşincisi, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla başladı.

Açılış programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçarslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, yaptığı açılış konuşmasında Sinop’un kültürel değerlerinin tanıtılması ve turizm ile ticari potansiyelin artırılması amacıyla bu festivale verilen desteklerin önemini vurgulayarak, “Sinop’un bir değeri üzerinden Sinop’un bütün değerlerini tanıtmak ve bundan turizm ile ticari değerleri artırmak amacıyla yaptığımız bu festivalin geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, sayın belediye başkanımızın ve Sinop Belediyesinin ilk günden beri yanımızda olması, tüm etkinliği beraber düzenlememiz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) bu festivale her yönüyle inanması bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl ana sponsorumuz Vira Otel’e de çok teşekkür ediyorum. Çıktığımız yolda verdiğimiz mücadelede bu destekler bizim için çok önemli. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, yaptığı konuşmada Sinop’un balıkçılıkta daha geniş bir marka haline gelmesi yönündeki hedeflerini belirterek, “Meydanda ‘Lakerda’nın Başkenti’ yazısını gördüm. Umarım birkaç sene sonra ‘Balığın Başkenti’ diye yazacağız. Ben tekrar, değerli katılımcılara, nitelikli etkinlikler düzenleyen herkese ve bu etkinliği ulusal ve uluslararası arenaya taşıyacak olan tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder, dört gün boyunca güzel bir festival geçirmenizi dilerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise lakerda gibi köklü bir kültürel değerin bu festivalle geçmişten geleceğe aktarılacağını söyleyerek, "Sinop bir liman kenti, bir balıkçı ve denizci kenti, ama aynı zamanda tarihi bir kent. Turizmde eğer bir hikayeniz yoksa pay alamazsınız. Bizim lakerda gibi köklü bir hikayemiz var. Bu kentin kuşaktan kuşağa aktarılan çok sayıda anısı var ve lakerda da bu anılardan biri. Bu festival sayesinde lakerda, geçmişten geleceğe aktarılacak bir değer olacak. Bu yıl balıkçılık bereketli geçti; lakerda yapımında gerekli olgunluk ve yağ oranına erişti. Dolayısıyla birçok vatandaşımız lakerda yaparak bu lezzeti sofralara kazandırdı” diye konuştu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da konuşmasında, geçen yıl düzenlenen festivalin lakerda satışlarına olumlu katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “Şimdi bizde bir söz vardır: ’Attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değdi mi, değmedi mi?’ Geçen seneki Lakerda Festivali’nin sahada ne kadar memnuniyet oluşturduğunu, biraz esprili bir ifadeyle, paraya dönüşüp dönüşmediğini merak ettim ve bunu araştırdım. Muhammet Yıldırım isminde bir kardeşimiz var; kendisi Sinop Lakerda markasını kullanıyor. Ona dedim ki, ’Kusura bakmayın, bu isim aslında bize ait, ama sahibini biliyoruz.’ Sağ olsun, bana ’Sayın Valim, festival geçen sene gerçekten çok iyi geçti. Hem internet üzerinden hem de yüz yüze satışlarımız çok başarılıydı, yetiştirmem mümkün değil. Bu gelir, büyümeye devam edecek gibi görünüyor’ dedi. Bu ifadeyi birkaç kişiden daha teyit ettim. Özetle, Sinop Kültür ve Turizm Derneği’nin öncülüğünde, belediyemizin katkılarıyla, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, İl Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın maddi destekleri ve sponsorlarımızın yardımlarıyla bu noktaya gelen festivali yürüten, organize eden herkesi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve davetliler, hazırlanan resim sergilerini gezdiler. Sergi turunun ardından, misafirlere ikramlar sunuldu. 4 gün sürecek olan festival, vals gösterisi, stant gezisi, söyleşi ve piyano konseri gibi etkinliklerle devam etti.