Sinop’ta 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi’nde bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu bir şahsın ikamet ettiği evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balkon camını kırarak içeri girdi. Evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.