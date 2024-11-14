Sinop’ta 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız. ‘Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir’ sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.