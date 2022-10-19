Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Boyabat, Durağan ve Erfelek ilçelerinde tespit edilen 7 farklı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram kubar esrar, 7 psikotrop hap, 50 gram kenevir tohumu ile bin 25 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte çok sayıda fişeğe el konuldu.

Yapılan baskınlarda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.