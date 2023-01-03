Sinop’ta düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek üzere hazır 35 bin 200 lira değerinde banknotlar ele geçirildi.

Sinop’ta düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek üzere hazır 35 bin 200 lira değerinde banknotlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir ikamette sahte para basıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Tespit edilen ikamete düzenlenen baskında, çanta ve poşet içinde istiflenmiş 83 adet 200 TL’lik, 186 adet ise 100 TL’lik banknot olmak üzere toplam 35 bin 200 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.