Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, İskele Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Törene komandoların gösterisi damga vurdu.

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, İskele Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Törene komandoların gösterisi damga vurdu.

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, ilk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Yoğun kalabalıkla kutlanan program açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Tören devamında Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan halkın ve tören birliğinin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşan Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, “Bu zafer Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşlarıyla bütünleşmiş milli birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak hatta yok etmek isteyen düşmanlar tarafından hazırlanan haince planların o gün için sonuncusu olan Sevr kararlarının yırtılıp atıldığı, bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığını tüm dünyaya gösterildiği tarihte bir benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferin örneğidir” diye konuştu.

Törende halk oyunları gösterisinin ardından Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nca hazırlanan tüfekli hareketler gösterisi izleyenlerin göğüslerini kabarttı. Kutlamalar tören geçişi ile son buldu.