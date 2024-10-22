Sinop’ta 60 yaş ve üzeri vatandaşların katıldığı "3. Yaş Üniversitesi" başladı.

Sinop Valiliği himayesinde ve Sinop Üniversitesi koordinesinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmalarına katkı sağlamak, hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen dönemini uygun eğitim-öğretim programlarıyla desteklemek amacıyla, 2023 yılında hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi’nin 2024-2025 akademik dönemi açılışı yapıldı.

Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası, ilk ders heyecanını yaşayan vatandaşlara, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir tarafından "Sinop Kent Tarihi" dersi anlatıldı. 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik geniş bir ders yelpazesi sunan 3. Yaş Üniversitesi, bu yıl yaklaşık 15 ders ve çeşitli modüllerle yaklaşık 200 kıymetli büyüğümüze hizmet verecek.