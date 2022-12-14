Sayısız şelalelerin yer aldığı Sinop’un Türkeli ilçesinde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

Sayısız şelalelerin yer aldığı Sinop’un Türkeli ilçesinde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

İlçede 100’e yakın şelalelerin bulunduğu Çatak Kanyonu Şelaleleri ile Gökçealan, Satı ve Yeşiloba köylerinde keşfedilen şelalelerin ardından ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Gencek köyünde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

1 kilometre mesafede bulunan üç şelalenin 10 ile 15 metre ile değişen boyutları ve bazı bölümlerindeki kanyon yapısı ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Şelalenin bulunduğu alandaki yığma taş görünümlü dev kaya ise görenleri şaşırtıyor.

İlçede gün yüzüne çıkan şelaleler, yetkililer tarafından incelenerek turizme kazandırılması bekleniyor.