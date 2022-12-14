Sayısız şelalelerin yer aldığı Sinop’un Türkeli ilçesinde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

Sayısız şelalelerin yer aldığı Sinop’un Türkeli ilçesinde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

İlçede 100’e yakın şelalelerin bulunduğu Çatak Kanyonu Şelaleleri ile Gökçealan, Satı ve Yeşiloba köylerinde keşfedilen şelalelerin ardından ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Gencek köyünde 3 şelale daha gün yüzüne çıktı.

1 kilometre mesafede bulunan üç şelalenin 10 ile 15 metre ile değişen boyutları ve bazı bölümlerindeki kanyon yapısı ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Şelalenin bulunduğu alandaki yığma taş görünümlü dev kaya ise görenleri şaşırtıyor.

İlçede gün yüzüne çıkan şelaleler, yetkililer tarafından incelenerek turizme kazandırılması bekleniyor.