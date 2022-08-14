Sinop’un Boyabat ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Boyabat ilçesinde 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Şahıslar, yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para ve malzemelerle birlikte gözaltına alındı.