Sinop’ta, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.

Sinop’ta, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.

Sinop Dr. Rıza Nur Kütüphanesi mevkisinden başlayan ve Gazi Caddesi üzerinden devam eden yürüyüşe katılan Kızılay gönüllüleri ellerinde taşıdıkları pankartla sağlıklı yaşamak için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti. Yürüyüş Valilik Meydanı’nda sona erdi.

Burada bir konuşma yapan Sinop Vali Yardımcısı Burak Yaylacı, “Sağlıklı yaşamın farkındalığı obezitenin ve fiziksel rahatsızlıkların önlenmesi için tüm vatandaşlarımızı yürüyüşlere davet ediyoruz. Daha da ilerisi koşmaya davet ediyoruz. Bunun için Karakum yürüyüş yolumuz çok müsait” dedi.

Etkinliğin sonunda sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmanın önemine değinen Türk Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak ise emeği geçenlere teşekkür etti.