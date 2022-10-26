Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü öncesi öğrenciler ve askerler kutlama töreni genel provalarına başladı.

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü öncesi öğrenciler ve askerler kutlama töreni genel provalarına başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler ve askerler prova yürüyüşüne başladı. İl merkezindeki tüm okullar bando çalarak yürüyüş gerçekleştirdi. Trafiğe kapatılan caddelerde kalabalık şekilde yapılan yürüyüş İskele Meydanı’nda sona erdi. İl Jandarma Komutanlığı ise tüfekli gösteri provaları yürüttü. Yaklaşık 1 saat süren provalar sırasında çevredeki vatandaşlar da öğrenci ve askerleri ilgiyle izledi.