Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bektaşağa köyünde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa yapılan operasyonda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi ise gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.