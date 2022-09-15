Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bektaşağa köyünde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa yapılan operasyonda 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi ise gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mut’ta parklarda temizlik ve onarım çalışması yapılıyor

Mut’ta parklarda temizlik ve onarım çalışması yapılıyor

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