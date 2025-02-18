Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksek rakımlı bölgelerdeki köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkezde 11, Boyabat’ta 41, Dikmen’de 22, Ayancık’ta 46, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Saraydüzü’nde 8 ve Erfelek’te 19, Türkeli’de 9 olmak üzere toplam 219 köy yolunun kapandığı bildirildi. Öte yandan merkezde 1, Durağan’da 10, Türkeli’de 2 olmak üzere toplam 13 köye elektrik verilemediği belirtildi.

Ekiplerin yoğun bir mesaiyle çalıştığı belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istendi.