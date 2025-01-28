Sinop’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında birçok doğa koruma ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Akgöl Tabiat Parkı’nda seyir terası, tabela ve çevre düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlanırken, Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı’ndaki tesis ve çevre düzenleme çalışmaları da sona erdi. Hamsilos Tabiat Parkı’nda ise peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolu, asma köprü ve elektrik aydınlatma sistemlerinin yer altına alınması gibi önemli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Buzluk Tabiat Parkı’nda tesis ve çevre düzenlemeleri yapılırken, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda giriş takı imalatı, seyir terası tamiri ve çöp bariyeri düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı’nda ise büfe, tuvalet, su deposu ve su isale hattı yapımıyla birlikte yürüyüş yolu ve korkulukların bakım-onarımı yapıldı.

İnatlı Mağarası Tabiat Anıtı’nda mağara içi elektrik projeleri ve mimari ile statik uygulama projeleri tamamlanarak, mağaranın korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ise 950 denetim yapıldı, 33 kişi hakkında kaçak avcılıktan idari işlem başlatıldı ve toplamda 230.347 TL idari para cezası uygulandı. Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise 130 hayvan tedavi edilerek, bölgedeki yaban hayatının korunmasına katkı sağlandı.

2024 yılında gerçekleştirilen en dikkat çekici projelerden biri, kullanılmayan eski bir kamu binasının yenilenerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası olarak faaliyete geçirilmesi oldu.