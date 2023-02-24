Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) evlenme ve boşanma verilerine göre, 2022 yılında Sinop’ta bin 205 kişi evlendi, 457 kişi boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) evlenme ve boşanma verilerine göre, 2022 yılında Sinop’ta bin 205 kişi evlendi, 457 kişi boşandı.

TÜİK Başkanlığı 2022 yılı evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Buna göre, Sinop’ta 2022 yılında evlenenlerin sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 3,7 azalarak bin 205 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı ise binde 5,49 olarak hesaplanırken, erkeklerde ilk evlenme yaşı 28, kadınlarda ise 25 oldu.

Evliliklerin ilk 5 yılında her 3 çiftten biri boşanıyor

2022 yılında Sinop’ta boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artış göstererek 457 olarak kaydedildi. Kaba boşanma hızı ise binde 2 olarak belirlendi. Evli kalma süresine göre en çok boşanan çiftlerin 16 yıl ve üzeri olan evlilikler olduğu görüldü. Sinop’ta gerçekleşen evliliklerin ilk 5 yılda boşanan çiftler, yıllık boşanma sayısının yüzde 33’ünü oluşturdu.